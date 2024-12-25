Валерий Скородумов стал новым генеральным директором «Торпедо»

«Торпедо» объявило о назначении Валерия Скородумова на пост генерального директора клуба.

Скородумов в сезоне-2015/16 выступал за «Торпедо». С июня 2019-го по сентябрь 2021 года он занимал должность администратора, а с сентября 2021-го до декабря 2024 года — начальника команды.

В начале декабря Ари был назначен спортивным директором «Торпедо», а Александр Волнушкин покинул пост президента клуба.

«Торпедо» находится на 2-м месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидирующей «Балтики» составляет 2 очка.