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Мелбет-Первая Лига

25 декабря, 22:55

Валерий Скородумов стал новым генеральным директором «Торпедо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Торпедо» объявило о назначении Валерия Скородумова на пост генерального директора клуба.

Скородумов в сезоне-2015/16 выступал за «Торпедо». С июня 2019-го по сентябрь 2021 года он занимал должность администратора, а с сентября 2021-го до декабря 2024 года — начальника команды.

В начале декабря Ари был назначен спортивным директором «Торпедо», а Александр Волнушкин покинул пост президента клуба.

«Торпедо» находится на 2-м месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидирующей «Балтики» составляет 2 очка.

Источник: https://t.me/torpedomoscow_fc/10711
ФК Торпедо (Москва)
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