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Сегодня, 20:50

Василенко может возглавить «Родину»

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Олег Василенко является основным кандидатом на пост главного тренера «Родины», сообщает Legalbet.

Клуб ищет специалиста, который будет играть в три центральных защитника. Василенко, будучи главным тренером «Факела», использовал именно такую схему. Также по данным источника, Василенко хорошо общается с операционным директором «Родины» Алексеем Зининым.

Последним местом работы Василенко был грузинский «Телави», который он возглавлял с января по май 2024 года. В России специалист работал с «Факелом», «Аланией», «Мордовией» и курским «Авангардом».

Источник: Legalbet
Первая лига
ФК Родина
Олег Василенко
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