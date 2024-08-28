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Сегодня, 16:04

Василенко назначен главным тренером «Черноморца»

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Новым главным тренером «Черноморца» стал Олег Василенко, сообщает официальный сайт клуба первой лиги. Контракт заключен на два сезона с возможностью продления еще на год.

«В детстве с мамой я приезжал в Новороссийск поддерживать команду, поэтому для меня большая честь оказаться здесь. Мы с тренерским штабом, с командой будем стараться двигаться вперед. Что касается игры, я сторонник вертикального, скоростного футбола. Поговорим с ребятами, мне хочется, чтобы мы играли именно так. Современный футбол очень быстрый и агрессивный, и мы к этому обязательно придем», — приводит слова Василенко пресс-служба «Черноморца».

Последним местом работы специалиста был «Телави». Также он руководил «Уралом», «Факелом» и «Аланией».

25 августа «Черноморец» объявил об уходе Вадима Гаранина с поста главного тренера. Также команду покинули все помощники специалиста.

Источник: ФК Черноморец
ФК Черноморец (Новороссийск)
Вадим Гаранин
Олег Василенко
0
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