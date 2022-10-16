«Велес» дома обыграл тульский «Арсенал»

«Велес» дома обыграл тульский «Арсенал» в матче 14-го тура первой лиги — 1:0.

Победный мяч забил полузащитник Владимир Кабахидзе.

В турнирной таблице «Велес» находится на 14-м месте, набрав 13 очков. «Арсенал» — шестой (22 очка).