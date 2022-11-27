«Велес» обыграл «Енисей» дома, «Родина» в меньшинстве удержала ничью с «Волгарем»

Сегодня, 16:20
«Велес» обыграл «Енисей» дома в матче 20-го тура первой лиги — 2:0.
У хозяев отличились Ираклий Логуа и Геворк Саркисян.
«Велес» поднялся на 14-е место в таблице первой лиги с 20 очками, «Енисей» занимает четвертую строчку с 34 очками.
В параллельной встрече «Волгарь» на своем поле сыграл вничью с «Родиной» — 1:1. У хозяев забил Артем Делькин, у гостей отличился Иван Тимошенко. «Родина» завершила встречу в меньшинстве: на 52-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Альберт Габараев.
«Волгарь» с 30 очками занимает восьмое место в таблице первой лиги, «Родина» идет на 12-й строчке с 22 очками.
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Основные источники исследования