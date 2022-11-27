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Сегодня, 16:20

«Велес» обыграл «Енисей» дома, «Родина» в меньшинстве удержала ничью с «Волгарем»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Велес» обыграл «Енисей» дома в матче 20-го тура первой лиги — 2:0.

У хозяев отличились Ираклий Логуа и Геворк Саркисян.

«Велес» поднялся на 14-е место в таблице первой лиги с 20 очками, «Енисей» занимает четвертую строчку с 34 очками.

Россия. ФНЛ. 20-й тур
27 нояб, 14:00. Авангард (Домодедово)
Велес
2:0
Енисей

В параллельной встрече «Волгарь» на своем поле сыграл вничью с «Родиной» — 1:1. У хозяев забил Артем Делькин, у гостей отличился Иван Тимошенко. «Родина» завершила встречу в меньшинстве: на 52-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Альберт Габараев.

«Волгарь» с 30 очками занимает восьмое место в таблице первой лиги, «Родина» идет на 12-й строчке с 22 очками.

Россия. ФНЛ. 20-й тур
27 нояб, 14:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
1:1
Родина

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит 4
Спартак 2
Матч завершен (ПЕН)

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
Первая лига
ФК Велес
ФК Волгарь
ФК Енисей
ФК Родина
1
0
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