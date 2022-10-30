«Велес» с минимальным счетом победил «Кранодар-2». Макеев забил победный гол

Сегодня, 15:53
«Велес» с минимальным счетом победил «Кранодар-2» в матче 16-го тура первой лиги — 1:0.
Автором единственного мяча стал защитник Евгений Макеев, который отличился уже на 3-й минуте первого тайма.
«Велес» набрал 16 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Краснодар-2» остается в зоне вылета: 17-е место и 12 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования