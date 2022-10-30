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Сегодня, 15:53

«Велес» с минимальным счетом победил «Кранодар-2». Макеев забил победный гол

Иван Шитик
Корреспондент
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«Велес» с минимальным счетом победил «Кранодар-2» в матче 16-го тура первой лиги — 1:0.

Автором единственного мяча стал защитник Евгений Макеев, который отличился уже на 3-й минуте первого тайма.

«Велес» набрал 16 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Краснодар-2» остается в зоне вылета: 17-е место и 12 очков.

Россия. ФНЛ. 16-й тур
30 окт, 14:00. Авангард (Домодедово)
Велес
1:0
Краснодар-2

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
ФК Велес
ФК Краснодар
0
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