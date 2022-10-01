1 октября, 15:53
«Волгарь» в гостях победил «Велес» в матче 12-го тура первой лиги. Команда из Астрахани выиграла со счетом 3:1.
Отметим, что с начала второго тайма «Велес» играл в меньшинстве после удаления защитника Марата Бокоева.
«Волгарь» набрал 19 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. «Велес» остался на 15-й строчке (10 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования