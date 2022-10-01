«Волгарь» в гостях победил «Велес»

«Волгарь» в гостях победил «Велес» в матче 12-го тура первой лиги. Команда из Астрахани выиграла со счетом 3:1.

Отметим, что с начала второго тайма «Велес» играл в меньшинстве после удаления защитника Марата Бокоева.

«Волгарь» набрал 19 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. «Велес» остался на 15-й строчке (10 очков).