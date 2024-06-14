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Сегодня, 14:50

Венесуэльский форвард Понсе покинул «Акрон»

Алина Савинова
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«Акрон» объявил о расставании с венесуэльским нападающим Андресом Понсе.

Тольяттинский клуб не будет продлевать контракт с футболистом, который рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Акрон» благодарит Андреса за важные голы, профессиональное отношение к делу, вклад в результаты команды и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» - говорится в заявлении клуба.

Понсе перешел в «Акрон» в январе 2023 года. 27-летний футболист провел за команду из Тольятти 57 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 3 результативными передачами. Он стал лучшим бомбардиром в истории выступления клуба на профессиональном уровне.

 

Источник: https://t.me/fcakron/8177
Андрес Понсе
Футбол
Первая лига
ФК Акрон
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