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Сегодня, 12:31

Эванс Кангва покинул тульский «Арсенал»

Мария Гусева
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Тульский «Арсенал» на официальном сайте объявил, что нападающий Эванс Кангва покинул клуб.

«Руководство «Арсенала» желает футболисту успешного продолжения карьеры, в том числе и в сборной Замбии. Эванс, спасибо за яркую игру в красно-желтой команде!» — говорится в сообщении.

Кангва выступал за «Арсенал» с 2017 года. Всего 30-летний замбийский вингер провел за тульский клуб 129 матчей, забил 19 голов и сделал 11 результативных передач.

«Арсенал» занимает 6-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 32 очка в 20 матчах.

Источник: https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/spasibo-evans/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина 6 1
Арина Соболенко 4 4
Идет 2-й сет

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
Эванс Кангва
Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
0
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