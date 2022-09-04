Панов покинул пост главного тренера «Акрона»

«Акрон» объявил об отставке Виталия Панова с поста главного тренера. Специалист возглавлял тольяттинский клуб с марта 2022 года.

«Несмотря на неудачи в первых матчах, не стали принимать поспешных решений в надежде на исправление ситуации — как улучшения качества игры команды, так и ее результатов. Текущее положение не устраивает никого, поэтому решение о необходимости изменений напрашивалось. Благодарим Виталия Панова за проделанную работу и желаем дальнейших успехов в карьере», — приводит слова владельца «Акрона» Павла Морозова пресс-служба тольяттинского клуба.

Сегодня, 4 сентября, «Акрон» в матче 8-го тура первой лиги сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1). Клуб из Тольятти идет на предпоследнем месте в турнирной таблице, набрав 5 очков. В восьми турах первой лиги «Акрон» одержал одну победу.