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Владелец «Акрона» назвал образцом «Ред Булл» и объяснил, зачем ездил на стажировку в клубы НХЛ, НБА и МЛС

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Владелец ФК «Акрон» в интервью «СЭ» рассказал, зачем в 2020 году поехал на стажировку в Калифорнию в клубы НХЛ, НБА и МЛС.

— Стажировки — это вообще ваша фирменная черта. Три года назад вы ездили со студентами факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA в спортивные клубы Калифорнии: НХЛ, НБА, МЛС. Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов, выпускник той же RMA, был с ними в 2009 году в клубах АПЛ. Принесли ли эти поездки вам и ему реальную пользу?

— Наверняка да. Кроме поездки с RMA я объездил достаточно большое количество европейских футбольных клубов и академий. Это позволило мне сформировать свой взгляд на развитие футбола. А поехать в Калифорнию хотел, чтобы своими глазами поглядеть на организацию спорта в США. Потому что это другой уровень, космос. Загрузка стадионов, ледовых арен, на которых происходят какие-то события 365 дней в году, менеджмент, подход к делу — интересна была каждая деталь. Там все четко, конкретно, тогда как у нас где-то присутствует раздолбайство. Мы хотим сделать по-другому. Поэтому и ездим, изучаем лучший опыт.

— Есть ли у концепции развития «Акрона» какой-то не то чтобы идеал, но образец, к которому вы хотели бы быть ближе всего?

— Больше всего меня впечатлил «Ред Булл». Я был в Зальцбурге и видел клуб, футбольные поля, академию, понял сам подход. Люди, которые там работают, четкие, прагматичные, умные, грамотные, ясно знающие, чего хотят. Если говорить про европейскую модель развития, то мы бы хотели быть ближе всего к ним.

Ранее Морозов рассказал, как главный тренер «Акрона» Евгений Калешин ездил на стажировку к Игорю Ларионову.

Павел Морозов. «В премьер-лигу стремимся с первого дня, как вышли в ФНЛ». Интервью владельца «Акрона»
Футбол
НХЛ
Первая лига
ФК Акрон
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Владелец «Акрона» рассказал, как главный тренер команды Калешин поехал на стажировку к Игорю Ларионову

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