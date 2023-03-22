Владелец «Акрона» рассказал, как главный тренер команды Калешин поехал на стажировку к Игорю Ларионову

Владелец ФК «Акрон» Павел Морозов в интервью «СЭ» рассказал, как главный тренер команды Евгений Калешин в декабре вместо отпуска поехал на стажировку в хоккейный клуб «Торпедо» (Нижний Новгород) к легенде отечественного хоккея Игорю Ларионову.

— Меня поразила история, как в прошлом декабре Калешин ездил на стажировку не в какой-то футбольный клуб, а в хоккейное нижегородское «Торпедо» к Игорю Ларионову. Ваш тренер говорил: «Спасибо руководству «Акрона» и «Торпедо» за достижение такой договоренности». Как это получилось?

— Евгений Игоревич хотел попасть на стажировку именно к Ларионову. Он рассказывал, что видел его интервью, читал какие-то методические материалы — и ему очень симпатична философия этого тренера. Калешин попросил нас связаться с «Торпедо» — и, если есть такая возможность, организовать стажировку. Что мы и сделали. Вместо отпуска, когда все спокойно поехали отдыхать, он поехал стажироваться. Конечно, это очень интересный опыт, который наверняка пригодится Калешину в работе в нашей команде и вообще в карьере.

— Знакомы ли вы сами с Ларионовым? И что Калешин рассказывал вам об этой стажировке?

— Сам не знаком. Но мой отец болел за хоккейный ЦСКА, и, конечно, я тоже с детства начал болеть за эту команду, и это было как раз во времена пятерки Фетисов — Касатонов, Макаров — Ларионов — Крутов. Потом это перенеслось и на футбольный ЦСКА. В этом клубе были и есть игроки, с которыми я знаком и поддерживаю отношения, — Георгий Щенников, Виктор Васин. Чуть позже познакомился с Евгением Гинером: приехал к нему по рабочим делам, но в итоге, как обычно и бывает, 15 минут говорили про бизнес, а потом два часа про футбол. Очень харизматичный человек, и было интересно его слушать.

Что же касается впечатлений Калешина о Ларионове и стажировке у него, то на сборах он много чего рассказывал. На самом деле Евгений Игоревич — хороший учитель, его всегда интересно слушать, и каждый такой разговор дает пищу для ума. Несмотря на дефицит времени у обоих, мы периодически встречаемся, и это не четверть часа на бегу, а полтора-два часа. По ходу этих бесед мы затрагиваем не только текущие вопросы, но и Калешин делится опытом, в частности, в Краснодаре, анализирует причины неудач. Интересен его опыт по развитию академии, да и вообще из этих встреч я стараюсь извлекать как можно больше информации и пользы.

— Как часто бывают такие встречи с главным тренером?

— Иногда раз в две недели, иногда раз в месяц. Начинаем с рабочих вопросов, продолжаем свободными темами.

«Акрон» занимает 13-е место в таблице первой лиги с 27 очками в 23 матчах. Евгений Калешин возглавляет команду с сентября 2022 года.