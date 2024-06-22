Владелец «Чайки»: «Когда был депутатом, меня просили поднять пенсии. С 12 тысяч до... 14»

Владелец «Чайки» из села Песчанокопское Андрей Чайка в интервью «СЭ» рассказал о жизни в селе.

— То, что люди не готовы платить 300-500 рублей за билет, говорит об уровне платежеспособности населения в глубинке?

— Я пять лет проработал депутатом регионального законодательного собрания. Выезжал в разные хутора, села, поселки, общался с населением. Спрашивал у людей про их проблемы, узнавал, что им нужно.

— И что у вас просили?

— «Можно ли поднять пенсии». Я спрашиваю — а какая у вас? Они: «10-12 тысяч». Сижу и рассуждаю, как же можно прожить на эти деньги... Ну и интересуюсь: а сколько вы хотите? А про себя думаю: сейчас, наверное, назовут цифру в 35-40 тысяч.

— А они?

— «Да нам хотя бы 14 тысяч, было бы уже хорошо...»

С одной стороны, это страшно. С другой, наш народ научился жить на минимум. Поэтому, конечно, для людей купить шарф «Чайки» за 300 рублей — уже накладно. Они же даже водку не покупают! Самогонку сварили, кто-то курицу зарубил, приготовил, принес. И вот собрались во дворе, футбол посмотрели. Выпили, поели, и все бесплатно!

— Заниженные амбиции? Или просто скромные потребности?

— Ну слушайте, если у людей спросить, на что они потратят миллион рублей, думаете, все вам сразу ответят? Ну кто-то скажет условно про покупку дома. А дальше? Что он дальше будет с ним делать? Как дом содержать? Так что все индивидуально. Кому-то нужен миллиард, и он двигается к этой цели. А кому-то и 12 тысяч хватает. Посадить картошку, огурцы, помидоры, покормить животных — и все о'кей. А что еще нужно? Тепло есть, еда есть, телевизор работает. Зачем ему думать о чем-то другом? Знаете, я многим предлагаю: давайте подарю путевку в Европу, мир посмотрите.

— Не соглашаются?

— Мне отвечают: «Да ну, лучше деньгами отдай. Здесь посидим, никуда не поедем».