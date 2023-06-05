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Владелец «Велеса»: «Не хочется закрывать проект, но из буферной зоны второй лиги будет тяжело выбраться»

Сергей Разин
корреспондент
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Владелец «Велеса» Евгений Шиленков, вылетевшего из Первой лиги поделился мнением о будущем клуба.

«Надо немножко передохнуть, все проанализировать. Возьму неделю-другую тишины. Времени мало, но надо все обдумать, мне есть чем заниматься. Надо найти и финансовые, и моральные ресурсы, чтобы двигаться дальше. Вторая лига — не самая лучшая для нас история. У большинства из тех, кто будут играть в «золотой» группе Буферной зоны, и в этом сезоне бюджеты были больше, чем у нас. Они сыгранные, подготовленные. Те же «Ротор», «Уфа», «Краснодар-2», «Иртыш» — конечно, они будут рубиться за выход. У нас же половина состава уйдет после истечения сроков контрактов, вторую половину сами распустим, то есть надо строить новую команду в сжатые сроки. В нынешней конфигурации вернуться из Второй лиги будет тяжело. Первая лига — другой уровень, как в плане футбола, так и в других моментах.

Я не хочу закрывать проект, но надо все взвесить. Посмотрите, что в минувшем сезоне в Первой лиге творилось с клубами, вылетевшими из РПЛ: с «Уфой», с «Арсеналом». И это при их бюджетах! А я перепрыгнул свой ресурс. Конечно, причины вылета надо искать в себе, но каждый год сложно в Первой лиге держаться только за счет футбола, тем более когда борешься с клубами, чьи возможности в разы больше», — приводит слова Шиленкова Metaratings.ru.

По итогам сезона «Велес» занял 15-е место в ФНЛ и вылетел во вторую лигу.

Источник: https://metaratings.ru/news/evgenii-shilenkov-o-velese-ne-khochetsya-zakryvat-proekt-no-iz-bufernoi-zony-vtoroi-ligi-budet-tyazhelo-vybratsya-256359/
ФК Велес
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