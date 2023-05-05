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Сегодня, 17:37

Владелец «Велеса» Шиленков призвал внедрить систему ВАР в первую лигу

Алина Савинова
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Владелец «Велеса» Евгений Шиленков считает, что в первую лигу нужно внедрить систему ВАР.

«У нас возникает большое количество вещей, связанных с судейством. У нас нет ВАР. Есть масса вопросов, почему в зеркальных ситуациях команду соперника не наказывают так, как нас. Мы из-за этого теряем много очков. Ключевые моменты, которые влияют на результат, накапливаются. У ребят есть запал, желание», — приводит «РБ Спорт» слова Шиленкова.

Также он высказался о спорных ситуациях с ВАР в РПЛ.

«Если там жалуются, тогда представьте, как у нас у ФНЛ, где нет даже ВАР. Если люди там ошибаются, их спускают к нам. Они и тут ошибаются. На самом деле, мне кажется, с ВАР в РПЛ стало получше с точки зрения контактов — теперь всегда можно посмотреть, была рука или нет», — добавил владелец «Шинника».

«Шинник» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице ФНЛ. Команда набрала 37 очков в 29 матчах. 6 мая «Шинник» встретится с «Волгарем». Начало игры — в 16.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladelets-velesa-prizval-vnedrit-sistemu-var-v-fnl/
Футбол
Первая лига
ФК Шинник
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