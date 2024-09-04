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Газзаев: «Решение об уходе из «Родины» принял после матча в Новороссийске»

Алина Савинова
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Российский тренер Владимир Газзаев прокомментировал решение покинуть «Родину». Об уходе 44-летнего специалиста московский клуб объявил в среду, 4 сентября.

«Решение об уходе принял дорогой из Новороссийска после упущенной победы в матче с «Черноморцем». Я всегда с максимальной отдачей отношусь к своей работе и делаю все возможное для побед своей команды. При этом, бывает, что результат получается не такой, на который ты рассчитываешь, и здесь нельзя делать вид, что все идет хорошо», — приводит пресс-служба клуба слова Газзаева.

При этом тренер отметил, что с большой симпатией относится к «Родине». Он поблагодарил за совместную работу игроков команды, тренерский штаб и административный состав.

Газзаев возглавил «Родину» в июне этого года. Под его руководством команда провела 8 матчей, дважды одержав победу, потерпев одно поражение и пять раз сыграв вничью. Ранее специалист работал в таких командах, как «Туран», «Сиена», «Тобол», «Актобе», «Алания» и других.

Источник: https://t.me/fcrodinamoscow/15987
Футбол
ФК Родина
Владимир Газзаев
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