Кузьмичев о «Зените-2»: «Вторая команда нужна. Она является одним из этапов цикла подготовки игроков»

Бывший директор по подготовке резерва «Зенита» Владимир Кузьмичев отреагировал на отставку Владислава Радимова с поста главного тренера «Зенита-2» и высказался о перспективах команды.

«Вторая команда в любом случае нужна, потому что она является одним из этапов полного цикла подготовки футболистов. Понятно, что клуб из Санкт-Петербурга комплектуется в основном высококлассными латиноамериканцами и пробиться туда тяжело, но в Российской премьер-лиге (РПЛ) игроки, которые выпустились из «Зенита-2», востребованны. То есть для российского футбола это идет на пользу», — приводит слова Кузьмичева Metaratings.ru.

По словам специалиста, необходимо искать нового главного тренера для «Зенита-2» без «кумовского» метода.

«Нужно вдумчиво подойти к кандидатам на должность нового главного тренера второй команды, чтобы это назначение было не «кумовское», чтобы специалист мог доводить ребят до нужного уровня», — добавил Кузьмичев.

«Зенит-2» занимает шестое место в турнирной таблице группы 1 во второй лиге после 13 туров.