Вместе с Газизовым из «Уфы» в махачкалинское «Динамо» перейдут два топ-менеджера

Из «Уфы» в махачкалинское «Динамо» перейдут спортивный и финансовый директора, сообщает «РБ Спорт».

5 июля экс-генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подписал контракт с махачкалинским клубом. По информации источника, вместе с 54-летним специалистом из уфимской команды в «Динамо» придут спортивный директор Ильдус Биглов и финансовый директор Виталий Кобелев.

Газизов руководил «Уфой» с лета 2012 года. В июне 2023-го он подал в отставку.

В сезоне-2022/23 «Динамо» заняло 8-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков в 34 матчах.