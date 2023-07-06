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Сегодня, 18:30

Вместе с Газизовым из «Уфы» в махачкалинское «Динамо» перейдут два топ-менеджера

Алина Савинова
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Из «Уфы» в махачкалинское «Динамо» перейдут спортивный и финансовый директора, сообщает «РБ Спорт».

5 июля экс-генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подписал контракт с махачкалинским клубом. По информации источника, вместе с 54-летним специалистом из уфимской команды в «Динамо» придут спортивный директор Ильдус Биглов и финансовый директор Виталий Кобелев.

Газизов руководил «Уфой» с лета 2012 года. В июне 2023-го он подал в отставку.

В сезоне-2022/23 «Динамо» заняло 8-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков в 34 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vmeste-s-gazizovy-m-iz-ufy-v-dinamo-mahachkala-perejdut-dva-spetsialista/
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