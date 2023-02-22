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Сегодня, 16:22

«Волга» подписала защитника молодежной сборной Нигерии, выступавшего за польскую «Ягеллонию»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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В ульяновскую «Волгу» на правах свободного агента перешел 20-летний левый защитник Годфри Биток Стефен, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, оглашение игрока с ульяновским клубом рассчитан на полтора года.

Последним клубом воспитанника футбольной академии «Джи-Лек» была «Ягеллония». За нее в чемпионате Польши Стефен провел четыре матча, после чего отправился в аренду в тбилисское «Динамо». В составе чемпиона Грузии нигериец отметился двумя результативными передачами в 14 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость новичка «Волги» в 50 тысяч евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/volga-podpisala-zashitnika-molodezhnoi-sbornoi-nigerii-vystupavshego-za-polskuyu-yagelloniyu-229908/
Футбол
Первая лига
ФК Волга (Ульяновск)
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