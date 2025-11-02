«Родина» на выезде обыграла «Волгу»

В следующем туре «Родина» сыграет дома с «Нефтехимиком», а «Волга» встретится на выезде с «КАМАЗом».

«Родина» занимает четвертое место в таблице Первой лиги с 30 очками, «Волга» идет на 15-й строчке с 15 очками.

Клизматрон

Игра слов.Никому не нужная Родина. А ведь платят им хорошо и даже в стыках будет. Родина-бомж. Ничего своего.А зачем,все купим Для Москвы перебор.

02.11.2025