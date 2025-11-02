«Родина» на выезде обыграла «Волгу»

2 ноября, 17:57
«Родина» на выезде победила «Волгу» в матче 17-го тура Первой лиги — 2:1.
Единственный гол хозяев забил Дмитрий Каменщиков, у гостей отличились Йорди Рейна и Артем Максименко.
«Родина» занимает четвертое место в таблице Первой лиги с 30 очками, «Волга» идет на 15-й строчке с 15 очками.
В следующем туре «Родина» сыграет дома с «Нефтехимиком», а «Волга» встретится на выезде с «КАМАЗом».
Клизматрон
Игра слов.Никому не нужная Родина. А ведь платят им хорошо и даже в стыках будет. Родина-бомж. Ничего своего.А зачем,все купим Для Москвы перебор.
