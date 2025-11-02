Видео
2 ноября, 17:57

«Родина» на выезде обыграла «Волгу»

«Родина» на выезде победила «Волгу» в матче 17-го тура Первой лиги — 2:1.

Единственный гол хозяев забил Дмитрий Каменщиков, у гостей отличились Йорди Рейна и Артем Максименко.

«Родина» занимает четвертое место в таблице Первой лиги с 30 очками, «Волга» идет на 15-й строчке с 15 очками.

В следующем туре «Родина» сыграет дома с «Нефтехимиком», а «Волга» встретится на выезде с «КАМАЗом».

Россия. PARI Первая лига. 17-й тур.
02 ноября, 16:00. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
1:2
Родина
1

    Футбол
    Первая лига
    ФК Волга (Ульяновск)
    ФК Родина
