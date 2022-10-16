«Акрон» обыграл ульяновскую «Волгу»

«Акрон» на выезде обыграл ульяновскую «Волгу» в матче 14-го тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1.

«Волга» остается на последнем, 18-м месте в турнирной таблице (7 очков). «Акрон» занимает 14-ю строчку (15 очков).