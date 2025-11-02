«Волга» Ульяновск и «Родина» сыграют в 17-м туре PARI Первой лиги в воскресенье, 2 ноября. Матч пройдет на стадионе «Труд» в Ульяновске. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 17-й тур.

02 ноября, 16:00. Труд (Ульяновск)

Следить за ключевыми событиями игры «Волга» (Ульяновск) — «Родина» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

После 16-ти туров ФНЛ команда из Ульяновска набрала 14 очков и занимает 16 место в турнирной таблице. Москвичи с 27 очками идет на четвретой строчке.

ФНЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде