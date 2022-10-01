Ульяновская «Волга» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью

Ульяновская «Волга» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в матче 12-го тура первой лиги. Зрители так и не увидели забитых мячей в этой встрече — 0:0.

Ульяновская «Волга» остается на последнем, 20-м месте в турнирной таблице (6 очков).

«СКА-Хабаровск» идет на девятой строчке (17 очков).