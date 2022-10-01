1 октября, 16:58
Ульяновская «Волга» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в матче 12-го тура первой лиги. Зрители так и не увидели забитых мячей в этой встрече — 0:0.
Ульяновская «Волга» остается на последнем, 20-м месте в турнирной таблице (6 очков).
«СКА-Хабаровск» идет на девятой строчке (17 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования