Сегодня, 14:15

«Волга» (Ульяновск) — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча Первой лиги (ФНЛ)

«Волга» и «Торпедо» встретятся в матче 20-го тура Первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Ульяновская «Волга» и московское «Торпедо» встретятся в матче 20-го тура Первой лиги в пятницу, 21 ноября. Игра будет проходить на стадионе «Труд» в Ульяновске, стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

«Волга» Ульяновск — «Торпедо»: прямая трансляция матча 20-го тура Первой лиги (видео онлайн)

За основными событиями и результатом игры «Волга» Ульяновск — «Торпедо» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 20-й тур.
21 ноября, 17:00. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
Торпедо

В прямом эфире матч будет показывать сообщество Первой лиги в социальной сети «ВКонтакте».

Обе команды набрали по 18 очков в 19 турах Первой лиги сезона-2025/26. Встреча команд в первом круге, которая проходила в сентябре, завершилась победой «Волги» со счетом 3:2.

Футбол
Первая лига
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Торпедо (Москва)
