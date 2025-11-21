«Торпедо» проиграло ульяновской «Волге» в Первой лиге

Сегодня, 18:58
«Торпедо» на выезде уступило ульяновской «Волге» в матче 20-го тура Первой лиги — 0:2.
Счет на 6-й минуте открыл Кирилл Фольмер. На 18-й минуте преимущество хозяев удвоил Дмитрий Каменщиков.
«Волга» (21 очко) поднялась на 13-е место в Первой лиге. «Торпедо» (18) остается 16-м в турнирной таблице.
