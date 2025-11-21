Видео
Сегодня, 18:58

«Торпедо» проиграло ульяновской «Волге» в Первой лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Торпедо» в Ульяновске проиграло «Волге» в Первой лиге — 0:2.
Фото ФК «Торпедо»

«Торпедо» на выезде уступило ульяновской «Волге» в матче 20-го тура Первой лиги — 0:2.

Счет на 6-й минуте открыл Кирилл Фольмер. На 18-й минуте преимущество хозяев удвоил Дмитрий Каменщиков.

«Волга» (21 очко) поднялась на 13-е место в Первой лиге. «Торпедо» (18) остается 16-м в турнирной таблице.

Россия. PARI Первая лига. 20-й тур.
21 ноября, 17:00. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
2:0
Торпедо
Источник: Таблица Первой лиги
1

  • Информация_100%

    21.11.2025

    Футбол
    Первая лига
    ФК Волга (Ульяновск)
    ФК Торпедо (Москва)
