20 октября, 14:15

«Волга» Ульяновск — «Уфа»: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Волга» Ульяновск и «Енисей» сыграют в первой лиге 20 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Волга» Ульяновск и «Уфа» сыграют в 15-м туре PARI Первой лиги в понедельник, 20 октября.
Фото ФК «Волга»

«Волга» Ульяновск и «Уфа» сыграют в 15-м туре PARI первой лиги в понедельник, 20 октября. Матч пройдет на стадионе «Труд» в Ульяновске. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 15-й тур.
20 октября, 17:00. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
2:0
Уфа

Следить за ключевыми событиями игры «Волга» Ульяновск — «Уфа» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

«Волга» Ульяновск и «Уфа»: трансляция матча первой лиги (видео)

После 14 туров ФНЛ команда из Ульяновска набрала 12 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Уфимцы с 13 баллами идут на 14 строчке.

ФНЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
Первая лига
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Уфа
