«Волга» Ульяновск и «Уфа» сыграют в 15-м туре PARI первой лиги в понедельник, 20 октября. Матч пройдет на стадионе «Труд» в Ульяновске. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 15-й тур.

20 октября, 17:00. Труд (Ульяновск)

Следить за ключевыми событиями игры «Волга» Ульяновск — «Уфа» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

«Волга» Ульяновск и «Уфа»: трансляция матча первой лиги (видео)

После 14 туров ФНЛ команда из Ульяновска набрала 12 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Уфимцы с 13 баллами идут на 14 строчке.

