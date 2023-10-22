«Алания» на выезде проиграла последней команде ФНЛ «Волгарю»

«Алания» на выезде уступила «Волгарю» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:1.

Победу команде из Астрахани принес гол Данила Кленкина на 34-й минуте встречи.

«Алания» с 28 очками продолжает лидировать в турнирной таблице первой лиги. «Волгарь» занимает последнее, 18-е, место, имея в активе 12 очков.

В параллельном матче «КАМАЗ» и «Химки» сыграли вничью — 2:2.

После этой игры подмосковная команда идет на 3-й строчке в таблице ФНЛ, набрав 25 очков. У клуба из Набережных Челнов 20 очков и 7-я позиция.