Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 17:56

«Алания» на выезде проиграла последней команде ФНЛ «Волгарю»

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Алания» на выезде уступила «Волгарю» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:1.

Победу команде из Астрахани принес гол Данила Кленкина на 34-й минуте встречи.

«Алания» с 28 очками продолжает лидировать в турнирной таблице первой лиги. «Волгарь» занимает последнее, 18-е, место, имея в активе 12 очков.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 15-й тур
22 окт, 16:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
1:0
Алания

В параллельном матче «КАМАЗ» и «Химки» сыграли вничью — 2:2.

После этой игры подмосковная команда идет на 3-й строчке в таблице ФНЛ, набрав 25 очков. У клуба из Набережных Челнов 20 очков и 7-я позиция.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 15-й тур
22 окт, 16:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
2:0
Химки
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Волгарь
ФК КАМАЗ
ФК Химки
2
Обсудить
Читайте также
Косторная заявила, что российское фигурное катание тонет в болоте
В оргкомитете Олимпиады в Париже — обыски из-за подозрений в коррупции. Пропали миллионы евро
Путин по-немецки прокомментировал нападки в ФРГ на экс-канцлера Шредера
СМИ сочли свидетельством паники в США высказывания Байдена о Путине
В Ленобласти найдено тело пропавшей неделю назад женщины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ленинградец» — «Нефтехимик»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)