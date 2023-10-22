22 октября, 23:35
«Волгарь» на своем поле обыграл «Аланию» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.
У команды из Астрахани голом отметился Данила Кленкина на 34-й минуте встречи.
Видео лучших моментов матча опубликовано на официальном You-Tube-канале первой лиги.
«Алания» с 28 очками продолжает лидировать в турнирной таблице первой лиги. «Волгарь» занимает последнее, 18-е, место, имея в активе 12 очков.
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