«Ленинградец» прервал 5-матчевую серию поражений, обыграв «Волгарь»

«Ленинградец» в гостях обыграл «Волгарь» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

Счет на 60-й минуте открыл Андрей Яковлев. Через 4 минуты преимущество гостей удвоил Виталий Жиронкин.

Единственный гол хозяев на 72-й минуте забил Илья Зуев.

«Ленинградец» одержал победу впервые с 1 октября, прервав 5-матчевую серию поражений. С 17 очками команда Сергея Кирьякова поднялась с последнего места в ФНЛ на 16-ю строчку.

«Волгарь» (15 очков) опустился на последнее место в турнирной таблице.