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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 17:53

«Ленинградец» прервал 5-матчевую серию поражений, обыграв «Волгарь»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ленинградец» в гостях обыграл «Волгарь» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

Счет на 60-й минуте открыл Андрей Яковлев. Через 4 минуты преимущество гостей удвоил Виталий Жиронкин.

Единственный гол хозяев на 72-й минуте забил Илья Зуев.

«Ленинградец» одержал победу впервые с 1 октября, прервав 5-матчевую серию поражений. С 17 очками команда Сергея Кирьякова поднялась с последнего места в ФНЛ на 16-ю строчку.

«Волгарь» (15 очков) опустился на последнее место в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 18-й тур
11 нояб, 16:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
1:2
Ленинградец

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
ФК Волгарь
ФК Ленинградец
0
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«Волгарь» — «Ленинградец»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире