«Ленинградец» прервал 5-матчевую серию поражений, обыграв «Волгарь»

Сегодня, 17:53
«Ленинградец» в гостях обыграл «Волгарь» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.
Счет на 60-й минуте открыл Андрей Яковлев. Через 4 минуты преимущество гостей удвоил Виталий Жиронкин.
Единственный гол хозяев на 72-й минуте забил Илья Зуев.
«Ленинградец» одержал победу впервые с 1 октября, прервав 5-матчевую серию поражений. С 17 очками команда Сергея Кирьякова поднялась с последнего места в ФНЛ на 16-ю строчку.
«Волгарь» (15 очков) опустился на последнее место в турнирной таблице.