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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 14:00

«Волгарь» — «Ленинградец»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире

«Волгарь» сыграет с «Ленинградцем» в Первой лиге 11 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Павлов, главный тренер ФК «Волгарь».
Фото ФК «Волгарь»
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«Волгарь» сыграет с «Ленинградцем» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги 11 ноября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Центральный» в Астрахани и начнется в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Волгарь» — «Ленинградец» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет сайт matchtv.ru. Также игры Мелбет-Первой лиги в сезоне 2023 / 2024 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Следить за игрой можно в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 18-й тур
11 нояб, 16:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
Ленинградец

Астраханский клуб набрал 15 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ. Команда Ленинградской области с 14 баллами располагается на 18-й строчке.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
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ФК Ленинградец
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