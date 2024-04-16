«Волгарь» объявил об уходе Сергея Павлова с поста главного тренера команды

Главный тренер «Волгаря» Сергей Павлов покинул команду, сообщает пресс-служба астраханцев.

Тренер и руководство клуба договорились о досрочном расторжении контракта.

68-летний специалист возглавлял «Волгарь» с августа 2023 года. Под его руководством команда провела 24 матча, в которых одержала 7 побед, 9 раз сыграла вничью и уступила в 8 играх.

После 26 туров «Волгарь» с 22 очками замыкает турнирную таблицу Мелбет-Первой лиги. В ближайшее время исполнять обязанности главного тренера команды будет Юрий Юхневич.