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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 13:57

«Волгарь» объявил об уходе Сергея Павлова с поста главного тренера команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Волгаря» Сергей Павлов покинул команду, сообщает пресс-служба астраханцев.

Тренер и руководство клуба договорились о досрочном расторжении контракта.

68-летний специалист возглавлял «Волгарь» с августа 2023 года. Под его руководством команда провела 24 матча, в которых одержала 7 побед, 9 раз сыграла вничью и уступила в 8 играх.

После 26 туров «Волгарь» с 22 очками замыкает турнирную таблицу Мелбет-Первой лиги. В ближайшее время исполнять обязанности главного тренера команды будет Юрий Юхневич.

Источник: ФК «Волгарь»
Сергей Павлов
Футбол
ФК Волгарь
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