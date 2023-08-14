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Сегодня, 20:06

«Волгарь» после 5 поражений подряд отстранил от работы главного тренера Конеева

Руслан Минаев
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«Волгарь» объявил об отстранении главного тренера Анвера Конеева от руководства командой. Подготовку к следующему матчу с «Енисеем» проведет тренерский штаб во главе со старшим тренером Юрием Юхневичем.

48-летний Конеев, ранее работавший ассистентом главного тренера в «СКА-Хабаровск», подписал контракт с астраханским клубом в июне 2023 года.

«Волгарь» потерпел 5 поражений в 5 турах первой лиги сезона-2023/24 с разницей забитых и пропущенных голов 3:11. Клуб занимает последнее место в турнирной таблице.

ФК Волгарь
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