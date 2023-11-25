Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:00

«Волгарь» — «Шинник»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

Матч «Волгарь» — «Шинник» пройдет 25 ноября в 16:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Волгарь».
Фото ФК «Волгарь»
Telegram Дзен

«Волгарь» на своем поле сыграет против «Шинника» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги в субботу, 25 ноября. Игра пройдет на стадионе «Центральный» в Астраханьи. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатную видеотрансляцию матча «Волгарь» — «Шинник» можно будет в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Мелбет-Первой лиги, а также на сайте matchtv.ru. Ключевые события противостояния ФНЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 20-й тур
25 нояб, 16:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
Шинник

«Волгарь» набрал 18 очков и идет на 16-м месте в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Шинника» 23 очка и 12-я строчка.

Узнать расписание матчей 20-го тура Мелбет-Первой лиги можно в разделе «Календарь».

ФНЛ: результаты матчей первой лиги и обзоры, интервью игроков и тренеров, мнения журналистов и турнирная таблица в актуальном виде на сайте

Футбол
Первая лига
ФК Волгарь
ФК Шинник
0
Читайте также
Фигуристка Трусова рассказала, влюблена ли она сейчас
Ирина Винер сравнила места тренировок для спортсменок в США с овощными базами
В Госдуме предложили принять федеральный закон о русском народе
СМИ Украины сообщили о новых взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги
Один человек погиб и шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом под Калугой
Минимальная пенсия в Москве и по регионам: на сколько повысят в 2024 году
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Ленинградец» — «Тюмень»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

Дубль Грузнова принес «Кубани» победу над «Соколом»