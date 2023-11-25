«Волгарь» на своем поле сыграет против «Шинника» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги в субботу, 25 ноября. Игра пройдет на стадионе «Центральный» в Астраханьи. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатную видеотрансляцию матча «Волгарь» — «Шинник» можно будет в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Мелбет-Первой лиги, а также на сайте matchtv.ru. Ключевые события противостояния ФНЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

«Волгарь» набрал 18 очков и идет на 16-м месте в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Шинника» 23 очка и 12-я строчка.

Узнать расписание матчей 20-го тура Мелбет-Первой лиги можно в разделе «Календарь».

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