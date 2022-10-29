«СКА-Хабаровск» одержал волевую победу над «Волгарем»

Сегодня, 17:54
«СКА-Хабаровск» на выезде одержал волевую победу нал «Волгарем» в 16-м туре первой лиги — 3:1.
На гол Артема Делькина хабаровчане ответили результативными ударами Тимура Жемаледтинова, Никиты Мирошниченко и Дениса Фомина.
«СКА» с 23 очками обошел «Волгарь» (23 очка и 9-е место) и расположился на 8-й строчке в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования