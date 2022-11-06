«Волгарь» в гостях обыграл «Краснодар-2»

Сегодня, 16:03
Астраханский «Волгарь» на выезде обыграл «Краснодар-2» в матче 17-го тура первой лиги — 2:0. Забитыми мячами отметились Артур Гилязетдинов (32-я минута) и Данила Козлов (39-я минута).
«Волгарь» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, набрав 26 очков, «Краснодар-2» — 17-й (12 очков).
В следующем туре «Волгарь» примет «Балтику», «Краснодар-2» в гостях сыграет с тульским «Арсеналом».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования