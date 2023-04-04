Волков рассказал о своих выступлениях за тольяттинскую «Ладу»

Голкипер «Акрона» Сергей Волков рассказал о своих выступлениях за тольяттинскую «Ладу».

«В чем были проблемы «Лады»? Я думаю, что проблема была в руководстве. Насколько я знаю, деньги, которые поступали из областного бюджета, не доходили до футболистов и административного штаба. Бывало, что люди по полгода просто сидели без денег. Мне-то было 18 лет, но вообще не понимаю, как жили люди с двумя детьми. Дорога до Челябинска сутками на автобусах, 24 часа на сборы в Крымск. И мутные игры, которые непонятно кто проводил, но всегда шли разговоры, всегда облако над «Ладой» висело. Но я благодарен этому клубу. В любом случае я дебютировал за них, переходил в профессиональный футбол. Не так, как хотелось бы мальчишке после Академии, но все не просто так дается», — приводит слова Волкова Metaratings.ru.

Волков является воспитанником тольяттинской академии и выступал за «Ладу» с 2013 по 2018 год. На его счету 43 матча за тольяттинский клуб.