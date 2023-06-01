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Сегодня, 18:26

Гендиректор «Балтики» Волженкин: «Отчисления за ТВ-трансляции, доходы от Кубка — это уже половина бюджета»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал о бюджете клуба в РПЛ.

«Если посмотреть финансовую отчетность РФС: 1-1,5 миллиард — средний бюджет для РПЛ. Работа в этом направлении ведется. Мы заключили хороший договор с букмекером. Одним из важных условий контракта был выход в РПЛ. Сделав это, мы в разы увеличили сумму дохода. Это хороший источник финансирования. Плюс нельзя забывать об отчислениях от лиги за ТВ-трансляции. Доходы от Кубка. Даже если взять вот эти деньги — это уже условно половина бюджета. Мы продолжаем общаться со спонсорами. Надеемся, они появятся еще», — цитирует Волженкина «Чемпионат».

«Балтика» обеспечила себе досрочный выход в РПЛ. Калининградская команда с 64 очками занимает второе место в турнирной таблице первой лиги.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5122113-glava-baltiki-dengi-za-tv-translyacii-i-dohody-ot-kubka-uzhe-uslovnaya-polovina-byudzheta.html
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