Гендиректор «Балтики» Волженкин: «Отчисления за ТВ-трансляции, доходы от Кубка — это уже половина бюджета»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал о бюджете клуба в РПЛ.

«Если посмотреть финансовую отчетность РФС: 1-1,5 миллиард — средний бюджет для РПЛ. Работа в этом направлении ведется. Мы заключили хороший договор с букмекером. Одним из важных условий контракта был выход в РПЛ. Сделав это, мы в разы увеличили сумму дохода. Это хороший источник финансирования. Плюс нельзя забывать об отчислениях от лиги за ТВ-трансляции. Доходы от Кубка. Даже если взять вот эти деньги — это уже условно половина бюджета. Мы продолжаем общаться со спонсорами. Надеемся, они появятся еще», — цитирует Волженкина «Чемпионат».

«Балтика» обеспечила себе досрочный выход в РПЛ. Калининградская команда с 64 очками занимает второе место в турнирной таблице первой лиги.