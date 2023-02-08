0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 10:00

Игорь Горбунов: «Денисов — крутой. То, что про него писали в прессе, — все чушь»

Горбунов рассказал об игре с Игорем Денисовым
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Игорь Денисов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Воспитанник «Динамо» Игорь Горбунов, выступающий в «Рубине», в интервью «СЭ» рассказал об игре с Игорем Денисовым и лидерах «Динамо» Сергея Силкина.

— Еще ты пересекся с Игорем Денисовым, которого Черчесов отправлял в дубль.

— Хорошее время — это были веселые три месяца! Денисов крутой, я в восторге от него. Приятный в общении, дал много правильных советов. То, что про него писали и говорили в прессе, — это все чушь!

Когда его лучше узнаешь, то понимаешь, что это справедливый человек, который поступает по совести.

Для нас встретить такую фигуру в дубле — это было нечто. Он же дядька! Однажды не отдал ему мяч под забегание, потом возвращался назад и выслушивал от Игоря... Он прям за мной бежал и «пихал» за то, что я ему не отдал передачу!

— За последние пару лет академия «Динамо» выпустила Тюкавина, Захаряна, Грулева. Объясни, в чем секрет?

— Да, сейчас пошла такая тенденция, но в мое время в основе играли Хохлов, Семшов, Самедов, Воронин, Кураньи, Кокорин — пробиться в такой состав было нереально. Более того, когда кого-то из ребят оттуда ссылали в дубль, то мы выносили всех в пух и прах.

А если хотя бы пара человек из дубля попадала на скамейку главной команды, уже было неплохо. У Ромы Зобнина получилось, у Ванька Соловьева...

— Кто из «Динамо» Силкина впечатлял больше всех?

— Кокорин — вундеркинд! Быстрый и техничный. Воронина бы отметил — человек из «Ливерпуля» приехал, такие мячи клал на тренировках, что рот открывали.

Вальбуэна был в порядке. Еще Самба — просто огромный! Только этим и запомнился, наверное.

— Самба что-нибудь рассказывал про АПЛ?

— Как-то сидели с ним в джакузи — он спрашивал: «Как думаете, против кого в АПЛ сложнее всего было играть?» Мы предположили: может, Роналду? Он: «Нет, он в единоборства не вступал, отбегал всегда». В итоге перебрали всех топов АПЛ, но забыли про Дрогба: «Чех выносит мяч от ворот на Дидье. Я его двумя руками в открытую толкаю, валю, а он как будто окопался по колено... Его с места не сдвинуть!»

Игорь Горбунов. «Дзюба как дал с коленки — наградил поджопником!» Слуцкий, Денисов, Яшин: интервью уникального игрока «Рубина»

Игорь Денисов
Сергей Силкин
ФК Рубин (Казань)
Игорь Горбунов
1
0
Читайте также
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
Карлсен поменял позицию по допуску России. Вместе с шахматистом против нас — 80 процентов норвежских спортсменов
«Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8»
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 5894 человек
Сейсмолог назвал причины землетрясения в Турции
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Дзюба как дал с коленки — наградил поджопником!» Слуцкий, Денисов, Яшин: интервью уникального игрока «Рубина»
Дзюба и Смольников прибыли на медосмотр перед переходом в «Локомотив»
Агент Теймураз Лепсая рассказал, кто из российских игроков может перейти в европейский топ-клуб
Будущее защитника «Сочи» Дркушича решится в конце сезона
Камоцци: «Думаю, Дзюба будет полезен «Локомотиву», как и любому другому клубу РПЛ»
Борис Игнатьев считает, что переход Дзюбы в «Локомотив» привлечет зрителей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Защитник Данилкин перешел в «Волгу»