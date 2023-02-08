Воспитанник «Динамо» Игорь Горбунов, выступающий в «Рубине», в интервью «СЭ» рассказал об игре с Игорем Денисовым и лидерах «Динамо» Сергея Силкина.

— Еще ты пересекся с Игорем Денисовым, которого Черчесов отправлял в дубль.

— Хорошее время — это были веселые три месяца! Денисов крутой, я в восторге от него. Приятный в общении, дал много правильных советов. То, что про него писали и говорили в прессе, — это все чушь!

Когда его лучше узнаешь, то понимаешь, что это справедливый человек, который поступает по совести.

Для нас встретить такую фигуру в дубле — это было нечто. Он же дядька! Однажды не отдал ему мяч под забегание, потом возвращался назад и выслушивал от Игоря... Он прям за мной бежал и «пихал» за то, что я ему не отдал передачу!

— За последние пару лет академия «Динамо» выпустила Тюкавина, Захаряна, Грулева. Объясни, в чем секрет?

— Да, сейчас пошла такая тенденция, но в мое время в основе играли Хохлов, Семшов, Самедов, Воронин, Кураньи, Кокорин — пробиться в такой состав было нереально. Более того, когда кого-то из ребят оттуда ссылали в дубль, то мы выносили всех в пух и прах.

А если хотя бы пара человек из дубля попадала на скамейку главной команды, уже было неплохо. У Ромы Зобнина получилось, у Ванька Соловьева...

— Кто из «Динамо» Силкина впечатлял больше всех?

— Кокорин — вундеркинд! Быстрый и техничный. Воронина бы отметил — человек из «Ливерпуля» приехал, такие мячи клал на тренировках, что рот открывали.

Вальбуэна был в порядке. Еще Самба — просто огромный! Только этим и запомнился, наверное.

— Самба что-нибудь рассказывал про АПЛ?

— Как-то сидели с ним в джакузи — он спрашивал: «Как думаете, против кого в АПЛ сложнее всего было играть?» Мы предположили: может, Роналду? Он: «Нет, он в единоборства не вступал, отбегал всегда». В итоге перебрали всех топов АПЛ, но забыли про Дрогба: «Чех выносит мяч от ворот на Дидье. Я его двумя руками в открытую толкаю, валю, а он как будто окопался по колено... Его с места не сдвинуть!»