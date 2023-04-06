Врач «Енисея» Фомин помог одному из пассажиров во время полета

Врач «Енисея» Владимир Фомин 25 марта этого года помог одному из пассажиров во время полета в Санкт-Петербург на матч со «СКА-Хабаровск».

По данным Telegram-канала Первой лиги, у одной из пассажирок подскочило давление и повысился пульс. В самолете объявили о том, что нужен доктор. Фомин пришел на помощь.

После посадки женщину осмотрели уже врачи скорой помощи.

Заместитель директора по развитию «Енисей» Оксана Пшеницкая сообщила, что узнала о поступке Фомина только после того, как на почту пришла благодарность от авиакомпании.