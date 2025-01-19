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Сегодня, 12:40

Вратарь «Алании» Солдатенко может перейти в клуб второй лиги

Владислав Маслов
Корреспондент
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Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко, вероятно, покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Legalbet.

По данным источника, в подписании голкипера заинтересован «Челябинск», выступающий в группе «Золото» второй лиги А. Солдатенко намерен покинуть владикавказский клуб из-за смены курса и сокращения финансирования команды. У 27-летнего вратаря есть несколько вариантов для продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что тульский «Арсенал» хочет приобрести Солдатенко, однако главный тренер «оружейников» Александр Сторожук опроверг эту информацию.

Солдатенко выступает за «Аланию» с 2019 года. В текущем сезоне голкипер провел 20 матчей в первой лиге, в которых 9 раз сыграл на ноль и пропустил 21 мяч. Контракт вратаря с клубом истекает в июне.

«Алания» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков в 21 туре.

Источник: Legalbet
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Челябинск
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