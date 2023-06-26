Вратарь Александр Довбня переходит в «Шинник»

Голкипер Александр Довбня продолжит карьеру в «Шиннике», сообщил «СЭ» представитель российского вратаря Александр Альтман.

«Договор подписан, информацию подтверждаем. Александр Довбня рад присоединится к команде, и признателен тренерскому штабу во главе с Дмитрием Ивановичем Хомухой за проявленную личную заинтересованность в футболисте, для нас это очень важно. Также хочется сказать слова благодарности руководству «Шинника», генеральному директору Сергею Александровичу Кулакову за оперативное решение всех сопутствующих организационных вопросов. Голкипер находится в распоряжении клуба и готовится к сезону на учебно-тренировочной базе «Белкино». Александр полон сил и энергии для решения турнирных задач, поставленных перед командой на сезон», — сообщил Альтман «СЭ».

36-летний Довбня выступал в РПЛ за «Торпедо», «Ротор», «Оренбург», «СКА-Хабаровск». В прошедшем сезоне сыграл за «Торпедо» 11 матчей, пропустив 14 мячей.