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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:30

Вратарь «Балтики» Бориско заявил, что уверен в выходе команды в РПЛ

Владислав Маслов
Корреспондент
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Вратарь «Балтики» Максим Бориско поделился мнением о шансах своей команды на выход в РПЛ по итогам текущего сезона.

«Балтика» близка к выходу в РПЛ? Думаю, да. Надеюсь, что мы все вместе выполним поставленную задачу и вернемся в РПЛ. Настрой боевой, не хотим отдавать ни одного очка. Как говорит Талалаев: в каждом турнире есть только первое место. Выход в РПЛ через стыки будет считаться неудачей? Лучше выйти напрямую», — сказал Бориско Metaratings.ru.

Бориско выступает за «Балтику» с 2019 года. На счету 24-летнего вратаря 74 матча, 35 из которых «на ноль», а также 54 пропущенных мяча.

После 21 тура команда Андрея Талалаева лидирует в турнирной таблице первой лиги. Калининградцы набрали 45 очков, забив 29 мячей и пропустив 13.

Источник: Metaratings
Первая лига
ФК Балтика
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