Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 14:16

Вратарь «Енисея» дисквалифицирован на три матча за нападение на бол-боя

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

КДК РФС решил на три матча дисквалифицировать голкипера «Енисея» Евгения Ставера за нападение на бол-боя в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги с «Химками» (0:1).

«Ставер ударил в область головы. Мы послушали его, он сказал, что лицо, подающее мячи, провоцировало его. Он сказал: «Мы проиграли, я не сдержался». То, что совершил Ставер, — дисциплинарное нарушение. Если бы он совершил это за пределами поля, это могло быть и уголовное нарушение. Дисквалификация — три матча», — цитирует главу КДК Артура Григорьянца РИА «Новости».

После финального свистка вратарь побежал за бол-боем, который долго не возвращал мяч в игру. Конфликт пришлось разнимать стюардам, представителям команды и судьям. Главный арбитр Игорь Низовцев показал Ставеру красную карточку за агрессивное поведение.

Позже «Енисей» показал видео с провокациями бол-боя, на которого игроки набросились после матча с «Химками».

После игры 25-летний Ставер извинился за свое поведение перед командой и болельщиками.

«Енисей» после 14 туров занимает 15-е место в турнирной таблице первой лиги.

Регистрируйся по промокоду SPEX25 и получай бонус до 25 000

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "МЕЛОФОН", ИНН: 2540179758.

Источником информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей, а также об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения является сайт melbet.ru. Срок проведения акции с 15.09.2022 15:00 (UTC + 3) до 31.12.2026 23:59 (UTC + 3). Срок акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр. Розыгрыш происходит в момент совершения события.

Erid: LdtCKhdPN

Источник: https://rsport.ria.ru/20231019/futbol-1903834835.html?in=l
ФК Енисей
ФК Химки
4
Обсудить
Читайте также
Елизавета Туктамышева завершит карьеру в фигурном катании
УЕФА отменил матчи в Израиле до дальнейшего уведомления
Двойное убийство в семье Стаса Намина: что известно
В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Щербаченко: «Ставер должен получить минимальное наказание. Пора уже что-то делать с провокациями бол-боев!»