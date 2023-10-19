Вратарь «Енисея» дисквалифицирован на три матча за нападение на бол-боя

КДК РФС решил на три матча дисквалифицировать голкипера «Енисея» Евгения Ставера за нападение на бол-боя в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги с «Химками» (0:1).

«Ставер ударил в область головы. Мы послушали его, он сказал, что лицо, подающее мячи, провоцировало его. Он сказал: «Мы проиграли, я не сдержался». То, что совершил Ставер, — дисциплинарное нарушение. Если бы он совершил это за пределами поля, это могло быть и уголовное нарушение. Дисквалификация — три матча», — цитирует главу КДК Артура Григорьянца РИА «Новости».

После финального свистка вратарь побежал за бол-боем, который долго не возвращал мяч в игру. Конфликт пришлось разнимать стюардам, представителям команды и судьям. Главный арбитр Игорь Низовцев показал Ставеру красную карточку за агрессивное поведение.

Позже «Енисей» показал видео с провокациями бол-боя, на которого игроки набросились после матча с «Химками».

После игры 25-летний Ставер извинился за свое поведение перед командой и болельщиками.

«Енисей» после 14 туров занимает 15-е место в турнирной таблице первой лиги.

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