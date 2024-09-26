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Вратарь Крицюк объяснил свой переход в «Тюмень» в это трансферное окно

Константин Белов
Корреспондент
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Вратарь «Тюмени» Станислав Крицюк в интервью «СЭ» объяснил свой переход в клуб в это трансферное окно.

«Став летом свободным агентом, я в первую очередь рассматривал Европу, а на российские клубы даже не смотрел. Изначально были варианты в Португалии, но не срослось. Остальные опции с зарубежными клубами тоже отпали — да и их было не так много. В середине июля на меня вышел агент с предложениями из России и стран СНГ. В итоге принял оффер «Тюмени», — сказал Крицюк «СЭ».

Станислав Крицюк. «С приходом Шалимова у меня началась депрессия». Откровенный Крицюк — о конфликте с Галицким, травмах и «Зените»

Крицюк в этом сезоне провел четыре матча за «Тюмень», в которых пропустил шесть мячей.

Станислав Крицюк
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