Вратарь Крицюк объяснил свой переход в «Тюмень» в это трансферное окно

Вратарь «Тюмени» Станислав Крицюк в интервью «СЭ» объяснил свой переход в клуб в это трансферное окно.

«Став летом свободным агентом, я в первую очередь рассматривал Европу, а на российские клубы даже не смотрел. Изначально были варианты в Португалии, но не срослось. Остальные опции с зарубежными клубами тоже отпали — да и их было не так много. В середине июля на меня вышел агент с предложениями из России и стран СНГ. В итоге принял оффер «Тюмени», — сказал Крицюк «СЭ».

Крицюк в этом сезоне провел четыре матча за «Тюмень», в которых пропустил шесть мячей.