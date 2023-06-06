Сангаре: «Главная заслуга Парфенова в том, что он создал атмосферу, когда мы все заодно»

Российский вратарь «Родины» с малийскими корнями Дэвид Сангаре поделился мнением о главном тренере команды Дмитрии Парфенове.

«Сразу пришло в голову «требовательный». Он поставил футбол, который раскрывает сильные качества игроков. Но главная его заслуга в том, что он создал атмосферу, когда мы все заодно. Все хотят играть, все амбициозны, но вот у нас три вратаря, включая меня: сыграли почти поровну в сезоне. Конкуренция максимальная. Но никаких обид или такого, что в тайне надеемся на ошибку другого», — приводит Sport24 слова голкипера.

«Родина» заняла 5-е место в турнирной таблице первой лиги по итогам сезона, однако получила право сыграть в стыках, так как «Алании» отказали в выдаче лицензии для участия в РПЛ. В рамках стыковых матчей московская команда встретится с «Пари НН». Первая игра пройдет 7 июня, ответная — 10 июня.