Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 13:33

Сангаре: «Готов поехать в условную Австрию или Чехию, чтобы пробиваться куда-то выше»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский вратарь «Родины» с малийскими корнями Дэвид Сангаре рассказал, в каком чемпионате хотел бы играть.

— Представим, «Родина» вышла в РПЛ, отыграла там пару сезонов. Следующий шаг: топ-клуб России или Европа? Где бы хотел там играть?

— В Англии, конечно. С детства за «Ньюкасл»! — приводит Sport24 слова голкипера.

— «Ньюкасл» предлагать не буду. Такой выбор: «Зенит» или клуб чемпионшипа, у которого есть амбиции на АПЛ?

— Был бы клуб-аутсайдер АПЛ — точно выбрал бы Англию. Но вообще готов поехать в чемпионат условной Австрии, Чехии и Бельгии, ради того, чтобы пробиваться куда-то выше.

Сангаре с 2022 года выступает за «Родину». В текущем сезоне 22-летний голкипер провел 13 матчей в составе московской команды в первой лиге, пропустил 17 мячей и 3 игры отстоял на ноль.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-06-vratar-rodiny-sangare-gotov-poyekhat-v-uslovnuyu-avstriyu-ili-chekhiyu-chtoby-probivatsya-v-yevropu
Первая лига
ФК Родина
0
Читайте также
ЦСКА стал вторым в чемпионате России, «Спартак» занял третье место
Конец эпохи ТЩК? В сборной России по фигурному катанию больше нет Трусовой, Щербаковой и Косторной
Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Евгений Калешин о тренерской профессии: «Сборная? Мне кажется, это неинтересная работа»