Вратарь «Сокола» Карабашев пришел в сознание после столкновения с игроком «Родины»

Спортивный директор «Сокола» Сергей Оголев прокомментировал «СЭ» состояние здоровье голкипера команда Никиты Карабашева после жесткого столкновения с защитником «Родины» Георгием Юдинцевым в матче 28-го тура первой лиги.

«Никита пришел в сознание. Предварительный диагноз — сотрясение мозга. Сейчас будут делать снимки», — сказал Оголев «СЭ».

Инцидент произошел на 80-й минуте игры. После столкновения оба футболиста потеряли сознание, однако потом пришли в себя. Команды произвели вынужденные замены, а Юдинцева и Карабашева увезли с поля на скорой помощи.

Матч проходил в Саратове и завершился со счетом 2:1 в пользу «Родины», которая вырвала победу в добавленное время.