Вратарь «Сокола» Карабашев пришел в сознание после столкновения с игроком «Родины»

13 апреля, 15:33
Спортивный директор «Сокола» Сергей Оголев прокомментировал «СЭ» состояние здоровье голкипера команда Никиты Карабашева после жесткого столкновения с защитником «Родины» Георгием Юдинцевым в матче 28-го тура первой лиги.
«Никита пришел в сознание. Предварительный диагноз — сотрясение мозга. Сейчас будут делать снимки», — сказал Оголев «СЭ».
Инцидент произошел на 80-й минуте игры. После столкновения оба футболиста потеряли сознание, однако потом пришли в себя. Команды произвели вынужденные замены, а Юдинцева и Карабашева увезли с поля на скорой помощи.
Матч проходил в Саратове и завершился со счетом 2:1 в пользу «Родины», которая вырвала победу в добавленное время.