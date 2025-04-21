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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 10:41

Вратарь «Сокола» выбыл до конца сезона после столкновения с защитником «Родины»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Сокола» Никита Карабашев больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы челюсти, полученной в матче против «Родины» (1:2) в 28-м туре Мелбет-Первой лиги.

Об этом сообщил спортивный директор саратовского клуба Сергей Оголев.

«Хорошо, что Никите не потребовалась операция. Врачи поставили ему поддерживающую фиксирующую шину на нижнюю челюсть и уже выписали из больницы. Сейчас сложно говорить о том, сколько продлится процесс восстановления, но я думаю, что он выбыл до конца сезона», — цитирует Оголева РИА «Новости».

В матче против «Родины» Карабашев столкнулся с защитником соперника Георгием Юдинцевым. Инцидент произошел на 80-й минуте. После столкновения оба футболиста потеряли сознание, однако потом пришли в себя. Команды произвели вынужденные замены, а Юдинцева и Карабашева увезли с поля на скорой помощи.

Источник: РИА «Новости»
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Футбол
Первая лига
ФК Родина
ФК Сокол (Саратов)
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