Бабурин: «Кто вам сказал, что «Торпедо» — команда миллионеров?»

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин высказался о мнении, согласно которому команда должна доминировать в первой лиге из-за большого бюджета.

— От «Торпедо» много ждут, но матч с «Нефтихимиком» получился невыразительным. Вы команда миллионеров!

— Подождите. Давайте не будем так характеризовать нашу команду. Кто вам сказал, что мы команда миллионеров? — приводит «РБ Спорт» слова Бабурина.

— У вас бюджет больше миллиарда. Ничего себе!

— Хорошо, у «ПСЖ» тоже бюджет и миллиардеры, а Лигу чемпионов выиграть не могут. Это футбол.

— Хорошее сравнение — «Торпедо» и «ПСЖ».

— Почему нет, если вы нас так определили.

По итогам прошлого сезона «Торпедо» вылетело из РПЛ. На данный момент московская команда занимает 6-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 10 очков за 6 туров. Следующим соперником «Торпедо» станет тульский «Арсенал». Матч между командами пройдет 28 августа.