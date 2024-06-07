Врио губернатора Калининградской области обозначил задачу «Балтики» на следующий сезон

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных ответил на вопрос «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024 о задаче «Балтики» на следующий сезон.

«Перед «Балтикой» стоит задача вернуться в РПЛ в следующем сезоне. Будем бороться за повышение в классе. В этом году наш клуб отмечает юбилей — 70 лет. Это бренд калининградского спорта, объединяющий поколения. И регион у нас — один из самых футбольных в стране. И по числу вовлеченных в этот спорт, и по количеству посещающих матчи главной команды — почти 300 000 человек за минувший сезон. Каждый из них хочет видеть балтийцев среди грандов. И мы сделаем все возможное, чтобы это вновь стало реальностью», — сказал Беспрозванных «СЭ».

«Балтика» заняла 15-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 и вылетела в первую лигу.